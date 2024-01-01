تسلط مجلة Hispanic Executive الضوء على اللاتينيين الأكثر تأثيرًا في مجال الأعمال، للمساعدة في دفع القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا مثيل لها في المجتمع. في Hispanic Executive، نقوم بتشكيل الحوار حول القوة الثقافية المتمثلة في القيادة الإسبانية ونعمل على تضخيم أصوات أولئك الذين يقودون النمو في السوق العالمية.

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