Hisaab

Hisaab

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hisaab.pk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hisaab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hisaab هو حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجهز بأحدث أدوات المحاسبة المالية وأدوات مسك الدفاتر وواجهة لوحة القيادة سهلة الاستخدام.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: hisaab.pk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hisaab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

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Sage Accounting

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Acumatica

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weclapp

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