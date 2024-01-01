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Hisaab هو حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجهز بأحدث أدوات المحاسبة المالية وأدوات مسك الدفاتر وواجهة لوحة القيادة سهلة الاستخدام.

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