بدائل - Hireflix

Willo

willo.video

يمكنك تقليل التكاليف وتسريع عملية التوظيف باستخدام منصة إجراء مقابلات الفيديو المفضلة للمرشحين. سواء كنت تجري مقابلات مع عشرات أو ألفي مرشح، يمكن لـ Willo التوسع معك. وفي جميع الخطط، ستتمكن من الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أحد خبراء Willo. والأفضل من ذلك، أنه يمكن للمرشحين تس...