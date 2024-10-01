بدائل - Hirect

Zerocoder

zerocoder.com

يقوم Zerocoder بمطابقة الشركات مع المطورين والمصممين الذين لا يحتاجون إلى تعليمات برمجية والذين تم فحصهم على الفور. جميع مهام التطوير الخاصة بك مقابل رسم شهري ثابت واحد على منصة سحابية لأتمتة أي عمليات تجارية أو تطوير برامج. يمكنك تحقيق التقدم في كل يوم عمل. تقوم الشركات الكبرى بتوظيف Zerocoder في أ...