WebCatalog

بدائل - Hippoc

Elicit

Elicit

elicit.org

مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.

ReviewCaddy

ReviewCaddy

reviewcaddy.com

ReviewCaddy هي أداة تساعد البائعين على جمع رأي عملائهم بطريقة غنية وتفاعلية حول العناصر التي اشتروها من الموقع، وتساعد البائعين على الاستماع إلى صوت عملائهم وبالتالي إجراء تحديثات على صفحات المنتج.

CredSpark

CredSpark

credspark.com

تعمل CREDSPARK على تحويل المحتوى إلى تجارب مخصصة تولد بيانات فريدة وتعمق العلاقات وتزيد الإيرادات.

Appocalypsis

Appocalypsis

appocalypsis.com

Appocalypsis هو تطبيق SaaS يساعد المسوقين على إنشاء وإدارة الأدوات التي تساعد في تحويل مواقع الويب الخاصة بهم.

Exatom

Exatom

exatom.io

نحن نساعدك على تحسين أداء نماذجك الحالية عبر الإنترنت. أفضل بكثير. عادةً، لا تتحول النسبة المئوية المكونة من رقمين من الزوار الذين يبدأون التفاعل مع النموذج الخاص بك إلى محولين. لماذا يتخلون عن نموذج الويب الخاص بك في منتصف الطريق أو بعد فشل الإرسال؟ اكتشف كيف يمكن تحسين أداء النموذج الخاص بك. تكمل ...

emojicom

emojicom

emojicom.io

اجمع التعليقات بطريقة جذابة باستخدام الرموز التعبيرية 🗣 يتكامل بسهولة مع WordPress وShopify وMedium والمزيد. جربه الآن، إنه مجاني 🎉

BIK

BIK

bik.ai

BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خ...

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.