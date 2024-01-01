بدائل - HiPay

Databox

Databox

databox.com

منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

MRR.io

MRR.io

mrr.io

تتبع إيراداتك الشهرية المتكررة، بغض النظر عن معالج الدفع الذي تستخدمه.

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY عبارة عن منصة لإدارة الدفع قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومعتمدة من PCI لعملاء White Label وتجار المؤسسات. تتيح البنية الحديثة القابلة للتوسيع بسهولة تنسيق المدفوعات، وتوفر وظائف التوجيه والتتالي الذكية بالإضافة إلى إدارة المخاطر الحديثة والتسوية الآلية والتسويات جنبًا إلى جنب مع التكامل القائم ع...

Payfirma

Payfirma

payfirma.com

Payfirma هي شركة دفع حائزة على جوائز تساعد الشركات على قبول بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت وفي المتاجر وعلى الأجهزة المحمولة. تستخدم أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أدوات الدفع الخاصة بـ Payfirma للحصول على الأموال بسهولة والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملات في مكان واحد بسيط. عندما...

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية