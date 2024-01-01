بدائل - HiPay
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
MRR.io
mrr.io
تتبع إيراداتك الشهرية المتكررة، بغض النظر عن معالج الدفع الذي تستخدمه.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY عبارة عن منصة لإدارة الدفع قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومعتمدة من PCI لعملاء White Label وتجار المؤسسات. تتيح البنية الحديثة القابلة للتوسيع بسهولة تنسيق المدفوعات، وتوفر وظائف التوجيه والتتالي الذكية بالإضافة إلى إدارة المخاطر الحديثة والتسوية الآلية والتسويات جنبًا إلى جنب مع التكامل القائم ع...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma هي شركة دفع حائزة على جوائز تساعد الشركات على قبول بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت وفي المتاجر وعلى الأجهزة المحمولة. تستخدم أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أدوات الدفع الخاصة بـ Payfirma للحصول على الأموال بسهولة والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملات في مكان واحد بسيط. عندما...