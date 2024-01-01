بدائل - HiPay

Payfirma

payfirma.com

Payfirma هي شركة دفع حائزة على جوائز تساعد الشركات على قبول بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت وفي المتاجر وعلى الأجهزة المحمولة. تستخدم أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أدوات الدفع الخاصة بـ Payfirma للحصول على الأموال بسهولة والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملات في مكان واحد بسيط. عندما...