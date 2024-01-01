HiPay

HiPay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hipay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiPay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HiPay هو مزود دفع عالمي. استخدم قوة بيانات الدفع الخاصة بك للعثور على فرص جديدة، ومتابعة دورة حياة المعاملة، وتحديد المشكلات وإصلاحها، وقياس تأثير قواعد الاحتيال الخاصة بك.
الفئات:
Finance
برامج تحليل الدفع

الموقع الإلكتروني: hipay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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