Hints AI Assistant هي أداة قوية مصممة لمساعدة الشركات على توفير الوقت وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام العادية. وهو يعمل من خلال السماح للمستخدمين بالتواصل مع Hintsbot كما يفعلون مع زميل بشري، مما يمكنهم من إضافة المهام بسرعة وتحديث الحالات وإنشاء التذاكر. فهو يتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي، بما في ذلك أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع، ويمكن استخدامه لالتقاط البيانات بسرعة وإضافة جهات اتصال وتحديث مستندات الشركة وإرسال ملاحظات الاجتماع. من السهل البدء، مع مجموعة من خطط التسعير ومجتمع من المستخدمين لتقديم الدعم. يوفر Hints AI Assistant طريقة بسيطة وفعالة لمساعدة الشركات على البقاء منظمة وتوفير الوقت.

الموقع الإلكتروني: hints.so

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