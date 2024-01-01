Hilos

Hilos

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الموقع الإلكتروني: hilos.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hilos على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإغلاق وأونبورديا عملائك عبر الواتساب. تطبيق WhatsApp المتقدم بدون رمز للشركات: الملف الشخصي وتأهيل العملاء المحتملين، وأتمتة المتابعة والتكامل مع أدواتك المفضلة.

الموقع الإلكتروني: hilos.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hilos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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