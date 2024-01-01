بدائل - Hikvision

Salient Systems

salientsys.com

تقدم Salient أنظمة شاملة لإدارة المراقبة بالفيديو مصممة لمجموعة كاملة من احتياجات تكنولوجيا المراقبة من التناظرية إلى IP إلى السحابة. استنادًا إلى البنية المفتوحة، يتوسع برنامج CompleteView، وهو برنامج إدارة الفيديو من Salient، من مستوى المبتدئين إلى المؤسسات ويوفر كل ما يلزم لإدارة تثبيت مراقبة بال...