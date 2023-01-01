بدائل - Highlight

Wynter

wynter.com

يمنحك Wynter تعليقات من عملائك المستهدفين. تعرف على ما هي برامج B2B SaaS ICP الخاصة بك: ⦿ التفكير والرغبة، ما هي آلامهم، والمكاسب المرغوبة، والوظائف التي يتعين القيام بها ⦿ كيف يتردد صدى رسائل التسويق والمنتج الخاصة بك معهم، يساعد Wynter شركات B2B على تسريع حلقات تعليقات السوق والتحويل المزيد من الع...