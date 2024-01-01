بدائل - Higharc

IrisVR Prospect

irisvr.com

تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR ...