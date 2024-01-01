Higharc

Higharc

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الموقع الإلكتروني: higharc.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Higharc على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة المعمارية والبناء وتطوير البرمجيات، ويعملون جميعًا معًا لتحديث عملية بناء المنازل. تتعاون Higharc مع شركات بناء المنازل لتقديم منصة شاملة لتصميم المنازل باستخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصميم التوليدي وتقدير التكلفة في الوقت الفعلي وتجربة مبيعات غامرة عبر الإنترنت لمشتري المنازل. تسمح الواجهة سهلة الاستخدام بالتخصيص السهل والتعديلات الفورية، مما يجعل عملية التصميم في متناول المستخدمين وفعالة. تعمل منصة Higharc المستندة إلى الويب على تبسيط تصميم المنزل والمبيعات وسير عمل البناء من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة في بداية عملية البناء ونقل البيانات والتحديثات بسلاسة عبر المؤسسة. يستفيد المنشئون من سير العمل المبسط والدقة المحسنة والذهاب بشكل أسرع إلى الجداول الزمنية للسوق.
الفئات:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

الموقع الإلكتروني: higharc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Higharc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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