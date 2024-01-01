Heyfood

Heyfood

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الموقع الإلكتروني: heyfood.africa

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Heyfood على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسليم طعامك في غضون دقائق. تقوم شركة Heyfood ببناء "Doordash for Africa". ولكن على عكس Doordash في أمريكا، فإننا نحقق ربحًا من كل عملية توصيل، بدءًا من اليوم الأول.

الموقع الإلكتروني: heyfood.africa

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Heyfood. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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