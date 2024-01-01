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تسليم طعامك في غضون دقائق. تقوم شركة Heyfood ببناء "Doordash for Africa". ولكن على عكس Doordash في أمريكا، فإننا نحقق ربحًا من كل عملية توصيل، بدءًا من اليوم الأول.

الموقع الإلكتروني: heyfood.africa

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