HEY Calendar

HEY Calendar

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الموقع الإلكتروني: hey.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HEY Calendar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمتع بيومك. يضع تقويم HEY الجديد كليًا الوقت في صالحك. أسبوع بعد أسبوع، وليس شهرا بعد شهر الناس يفكرون في أيام وأسابيع، وليس أشهر. ماذا غدا؟ لاحقا في هذا الاسبوع؟ الأسبوع المقبل؟ تم تصميم تقويم HEY حول طريقة تفكيرك، وليس كيفية تصميم التقويمات الورقية. العادات وأبرزها إنشاء عادة، والتمسك بها. ضع دائرة حول الأحداث المهمة حتى تبرز. املأ أيامك بالذكريات أو اللحظات، وليس بالأحداث فقط. "في وقت ما هذا الأسبوع" يحاكي الحياة الحقيقية هل تحتاج إلى تغيير الزيت؟ الحصول على بعض النقود من أجهزة الصراف الآلي؟ اكتب رسالة شكر؟ ربما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن لست متأكدًا تمامًا متى ستتاح لك الفرصة؟ HEY يعرف أن "ربما" شيء حقيقي. وأكثر من ذلك بكثير إن HEY Calendar عبارة عن تقويم كامل الميزات يحتوي على العديد من التقلبات الأصلية في التقاليد الشائعة - وغير الشائعة -. ستتساءل قريبًا لماذا لا تعمل جميع التقاويم بهذه الطريقة. - ضبط العد التنازلي للأحداث المتوقعة - استخدم تسميات اليوم لإضافة سياق إلى الأيام - إعداد التقاويم الفرعية المرمزة بالألوان - تذكيرات مرنة حتى لا تفوتك
الفئات:
Productivity
خدمات التقويم والجدولة

الموقع الإلكتروني: hey.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HEY Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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