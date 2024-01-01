بدائل - Heartland

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

محاكيات iOS ومحاكيات Android المستندة إلى الويب عبر الإنترنت. قم بتشغيل تطبيقات iPhone وiPad وMobile Safari وAPK وتطبيقات الهاتف المحمول في متصفحك باستخدام HTML5 وJavascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

اقبل جميع البطاقات الرئيسية باستخدام ماكينات البطاقات المفضلة لدى SA. المحمول وتمكين النقر. ... بيع الأشياء عبر الإنترنت عن طريق إنشاء وإرسال الفواتير الرقمية باستخدام Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

مع تطبيق ونظام POS من Kyte، يمكنك إدارة المبيعات والمخزون والعملاء من هاتفك أو جهازك اللوحي. احصل علية بدون مقابل!

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast هو نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم يساعد المطاعم على تحسين العمليات وزيادة المبيعات وإنشاء تجربة أفضل للضيوف.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

توفير حلول نقاط البيع سهلة الاستخدام لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم منذ عام 2005. انطلق بأعمالك بسرعة كبيرة مع نقطة بيع Lightspeed اليوم.

Clover

Clover

clover.com

تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

تعمل الشاشات الأكبر حجمًا بشكل أكثر سلاسة نقدم لكم موكا الترا و الترا+. أحدث أجهزة الصراف الآلي لتوفير الراحة وسهولة العمليات التجارية.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro هو نظام متكامل لإدارة المطاعم. الخيارات المتقدمة. منصة بديهية. زيادة المبيعات وإسعاد الضيوف وتوفير الوقت والمال. يتعلم أكثر!

ERPLY

ERPLY

erply.com

تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

السيطرة على كافة العمليات التجارية الخاصة بك. إدارة أعمال برامج المكتب الخلفي الآمنة والمستندة إلى السحابة وغير المتصلة بنقاط البيع.

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

تعرف على أوليفر POS. نحن نجلب قوة متجرك عبر الإنترنت إلى متجرك الفعلي عن طريق المزامنة مباشرة مع متجر WooCommerce الخاص بك.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

Epicor

Epicor

epicor.com

نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

برنامج متكامل لإدارة ورش التصليح # 1 برنامج ورشة إصلاح نقاط البيع المستندة إلى السحابة لإدارة أعمال الإصلاح الخاصة بك وتنميتها

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

منصة أتمتة لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال التجارية التي تضم من 1 إلى 101 موقعًا للمتجر

Paymash

Paymash

paymash.com

إدارة عملك من منصة مركزية واحدة. ابدأ البيع في متجرك أو عبر الإنترنت أو قم بإنشاء الفواتير وإرسالها.

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS هو برنامج بيع بالتجزئة/مطاعم سهل وقوي. يوفر برنامج نقاط البيع بالتجزئة/المطعم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المخزون وولاء العملاء والمحاسبة.

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...

Selldone

Selldone

selldone.com

يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...

SULTS

SULTS

sults.com.br

تمتلك SULTS كل ما تحتاجه لإدارة الاتصالات وإشراك موظفيك وضمان جودة عملك وزيادة الإنتاجية وإدارة جميع الأنشطة اليومية.

Inverge

Inverge

invergehq.com

Inverge هو برنامج شامل لإدارة البيع بالتجزئة يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة وشركات الشحن من إدارة المخزون وعلاقات البيع بالجملة والمبيعات والتنفيذ من خلال منصة واحدة قوية. إن تحقيق إمكانات عملك يتعلق بتحسين المعرفة ومجموعات المهارات والأدوات التي تعمل معًا لمساعدتك على النمو. Inverge عبارة عن...

NCR Voyix

NCR Voyix

ncrvoyix.com

يتضمن NCR Advanced Store مجموعة من حلول التجارة الشاملة التي يمكن تصميمها لتتناسب مع احتياجات أي بائع تجزئة والتي تتجاوز بكثير نقطة البيع. قم بدمج إمكانات إدارة العروض والولاء لمكافأة أفضل المتسوقين لديك وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. استخدم حلول مشاركة المبيعات لتخصيص التوصيات وتعزيز ...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

تقرير البيع بالتجزئة عبارة عن حل برمجي لإدارة مراكز التسوق وتحليلات البيع بالتجزئة غني بالميزات يُحدث ثورة في الطريقة التي تدير بها أصولك. تم تصميم ميزاتنا المبتكرة لمواجهة التحديات الفريدة لصناعة البيع بالتجزئة، مما يضمن النمو المربح في البيئة التنافسية الحالية. يمكنك تعزيز أداء مركز التسوق الخاص ب...

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