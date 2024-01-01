HeadSpin

HeadSpin

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الموقع الإلكتروني: headspin.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HeadSpin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HeadSpin هي أول منصة للذكاء الاصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية وأتمتة الاختبار والأداء القائم على التعلم الآلي وجودة تحليلات الخبرة للجوال والويب والصوت والفيديو. تعمل HeadSpin على تمكين فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمنتجات لضمان التجارب الرقمية المثالية عبر قنوات التسليم طوال دورة حياة التطوير. تعرف على المزيد على www.HeadSpin.io. البنية التحتية العالمية للأجهزة تتيح الاختبار والمراقبة الشاملة من خلال آلاف الأجهزة في مئات المواقع على شبكات النقل الحقيقية وشبكات WiFi حول العالم. لا حاجة إلى SDK. يتم دمج أتمتة الاختبار وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسلاسة في سير عمل CI/CD مما يتيح اختبار الوظائف والأداء قبل الإصدار وبعده. دعم لجميع أطر الاختبار. الأداء وجودة التجربة والتعلم الآلي يعرض المشكلات تلقائيًا ويشير إلى الأسباب الجذرية الأساسية عبر جميع طبقات المكدس - بدءًا من تحديد جودة جودة الصوت/الفيديو إلى رؤية التعليمات البرمجية والحزمة. توفر الرؤى إلى الإجراءات رؤى الانحدار والتجميع طوال دورة حياة التجربة الرقمية، بدءًا من التخطيط والتطوير وحتى تحديد الأعطال والعمليات. تتجه والتنبيهات والتحليلات.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: headspin.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HeadSpin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Perfecto

perfecto.io

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