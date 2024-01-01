HeadSpin هي أول منصة للذكاء الاصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية وأتمتة الاختبار والأداء القائم على التعلم الآلي وجودة تحليلات الخبرة للجوال والويب والصوت والفيديو. تعمل HeadSpin على تمكين فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمنتجات لضمان التجارب الرقمية المثالية عبر قنوات التسليم طوال دورة حياة التطوير. تعرف على المزيد على www.HeadSpin.io. البنية التحتية العالمية للأجهزة تتيح الاختبار والمراقبة الشاملة من خلال آلاف الأجهزة في مئات المواقع على شبكات النقل الحقيقية وشبكات WiFi حول العالم. لا حاجة إلى SDK. يتم دمج أتمتة الاختبار وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسلاسة في سير عمل CI/CD مما يتيح اختبار الوظائف والأداء قبل الإصدار وبعده. دعم لجميع أطر الاختبار. الأداء وجودة التجربة والتعلم الآلي يعرض المشكلات تلقائيًا ويشير إلى الأسباب الجذرية الأساسية عبر جميع طبقات المكدس - بدءًا من تحديد جودة جودة الصوت/الفيديو إلى رؤية التعليمات البرمجية والحزمة. توفر الرؤى إلى الإجراءات رؤى الانحدار والتجميع طوال دورة حياة التجربة الرقمية، بدءًا من التخطيط والتطوير وحتى تحديد الأعطال والعمليات. تتجه والتنبيهات والتحليلات.

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