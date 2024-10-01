بدائل - Hatchways

InterviewVector

interviewvector.com

نحن نساعد الشركات على توظيف المواهب المناسبة في أقصر وقت ممكن، من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات. منتجنا الرئيسي هو المقابلة كخدمة حيث نقوم بإجراء المقابلات الفنية نيابة عن الشركة. لقد أجرينا حتى الآن أكثر من 70 ألف مقابلة مع أكثر من 200 عميل عبر أكثر من 50 دورًا تقنيًا مثل الواجهة الأمامية ...