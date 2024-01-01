Harvey عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للقطاع القانوني، وتوفر أدوات مخصصة لنخبة شركات المحاماة. تستفيد شركة Harvey من نماذج لغوية كبيرة تم تدريبها على المهام القانونية المعقدة، ثم تقوم بضبطها بخبرة المجال، مما يمكنها من التعامل مع التحديات القانونية عالية المخاطر في جميع مجالات الممارسة والولايات القضائية والأنظمة القانونية. تقدم المنصة مجموعة من المنتجات لتعزيز مسارات العمل القانونية المختلفة، بما في ذلك البحث وتحليل المستندات. مع Harvey، يمكن للمستخدمين الإجابة على أسئلة البحث المعقدة بناءً على القوانين واللوائح الموثوقة، إلى جانب إنشاء أنواع مختلفة من المستندات القانونية وتحليلها ومقارنتها والاستعلام عنها باستخدام اللغة الطبيعية. يوفر Harvey أيضًا ميزة حوكمة تمنح المحامين رؤية غير مسبوقة لإنتاجية شركاتهم، مما يسمح لهم بتتبع العمل الذي تم إنشاؤه على المنصة بواسطة المحامي، ومسألة العميل، ومجال الممارسة، وما إلى ذلك. تضمن هذه الميزة تحكمًا دقيقًا في الاستخدام ومصدر البيانات. يعطي Harvey الأولوية للأمان، ويطبق معايير الصناعة العالية من خلال نشره على Microsoft Azure، مما يضمن أن بيانات الشركة آمنة دائمًا. علاوة على ذلك، فهو يوفر اعتمادات أمنية شاملة وينصح به كبار خبراء الأمن.

الموقع الإلكتروني: harvey.ai

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