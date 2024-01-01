بدائل - HarperDB

Heroku

heroku.com

Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغ...