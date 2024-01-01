Happl

Happl

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الموقع الإلكتروني: happl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Happl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بأتمتة فوائدك العالمية بدون أي مسؤول. Happl عبارة عن منصة لمزايا الموظفين والمشاركة التي تدير الامتثال والضرائب، مع توفير الوقت والمال على المشرف.

الموقع الإلكتروني: happl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Happl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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