Happay

Happay

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الموقع الإلكتروني: happay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Happay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Happay هو الحل المتكامل الأول من نوعه لإدارة السفر والنفقات والمدفوعات للشركات. مع أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وفي مختلف الصناعات، تعمل Happay على حل حالات الاستخدام المالي المعقدة بدقة. نحن نجعل رحلة السفر والنفقات والدفع بأكملها متعة بفضل ميزاتنا المبتكرة. السفر 1. التكامل السلس مع شركات TMC الرائدة، بما في ذلك MakeMyTrip، وThomas Cook، وما إلى ذلك. 2. تجربة الحجز داخل التطبيق، واختيار المقاعد، وخيارات الطعام، وتأكيد التذكرة، كل ذلك داخل Happay. 3. يساعد الذكاء الاصطناعي في عرض خيار السعر الأقل واختياره، مما يوفر آلاف الدولارات. 4. يساعد "تجميد الأجرة" على قفل التذكرة وتجنب ارتفاع الأسعار بسبب تأخير الموافقة. 5. سهولة إعداد السياسات والامتثال الآلي للسياسة بنسبة 100% أثناء الحجز. 6. نفقات عملية الموافقة الشفافة بنقرة واحدة 1. الالتقاط التلقائي للنفقات مباشرة من مصدر الإنفاق (رسائل البريد الإلكتروني، وسيارات الأجرة، والرسائل النصية القصيرة، وكشوفات بطاقات الائتمان) 2. المسح الذكي الفريد للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) الذي يقوم بمسح تقارير النفقات وإدخالها تلقائيًا، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي 3. عمليات فحص السياسة الآلية واستدعاءات الانتهاك 4. سهولة إعداد سير عمل الموافقة والانحرافات لحالات الاستخدام التجاري المعقدة 5. جمع بيانات ضريبة السلع والخدمات (GST) الشاملة وإعداد التقارير والتسوية المدفوعات بطاقات شركتنا هي الحل ل جميع مشاكل الدفع للشركات. محبوبة من قبل العملاء من جميع الأحجام، نحن نقدم بطاقة واحدة موحدة لجميع نفقات الموظفين، الإنفاق الرقمي مع التسوية في الوقت الفعلي وإدارة النفقات الشفافة، توزيع وإدارة المصروفات النثرية الرقمية ونجمع كل هذه الميزات المذهلة مع تحليلاتنا المبنية بقوة. احصل على بيانات متعمقة في الوقت الفعلي حول حجوزات السفر الخاصة بك، والرحلات المخططة وغير المخطط لها، وانتهاكات السياسة، وكبار المنفقين، والمزيد بنقرة واحدة. تحظى Happay بثقة أكثر من 7000 عميل، بما في ذلك العلامات التجارية المتميزة ورواد السوق، وهي الخيار الصحيح لحلول السفر والمصروفات والدفع المتكاملة. لحجز عرض توضيحي، قم بزيارة https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: happay.com

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