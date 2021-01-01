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بدائل - HandySends

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

واجهات برمجة تطبيقات قوية للبريد الإلكتروني للمعاملات تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وتتبعها، وقد تم تصميمها مع وضع المطورين في الاعتبار. تعلم المزيد اليوم!

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.

Emma

Emma

myemma.com

من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

يقوم Postmark بتسليم البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات إلى العملاء في الوقت المحدد وفي كل مرة.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.

Courier

Courier

courier.com

البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.

Customer.io

Customer.io

customer.io

قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

أوه

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO هو الحل الموثوق والقابل للتطوير لتسليم البريد الإلكتروني. إن الخوادم العالمية وواجهة برمجة التطبيقات القوية والتقارير القوية تميزنا. جرب خطتنا المجانية!

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

com.jangoMail. نشر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسة. البريد الإلكتروني الخاص بك طريقك. الدعم المباشر. التقارير في الوقت الحقيقي. 888-465-2646.

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

يساعد Sendwithus الفرق الصغيرة على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات خارج كود المصدر الخاص بهم، مما يؤدي إلى سير عمل مبسط ورسائل بريد إلكتروني خاصة بالعلامة التجارية دائمًا.

Maropost

Maropost

maropost.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!

Primailer

Primailer

primailer.com

نتطلع إلى تنمية الأعمال التجارية من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. إذن PRIMAILER موجود من أجلك حيث يمكن للمرء إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحملات بريدية جماعية قائمة على النتائج. أنشئ رسائل بريد إلكتروني جماعية بخطوات سهلة وحقق المزيد من المبيعات مع أفضل مزود خدمة بريد إلكتروني جماعي. * إمكا...

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.

Knock

Knock

knock.app

البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.

Act-On

Act-On

act-on.com

منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.

Waypoint

Waypoint

usewaypoint.com

Waypoint عبارة عن منصة بريد إلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API). تستخدم فرق البرامج Waypoint لإنشاء إشعارات البريد الإلكتروني وتنسيقها ومراقبتها.

SMTPServer

SMTPServer

smtpserver.com

SMTPServer هي منصة التسويق الرقمي الوحيدة الشاملة التي تمكن المؤسسات B2B وB2C وتجار التجارة الإلكترونية والوكالات من تطوير علاقات العملاء عبر حملات التسويق الرقمي ورسائل المعاملات وأتمتة التسويق. على عكس الحلول التسويقية الأخرى المصممة للميزانيات والخبرة على مستوى المؤسسة، تلبي مجموعة SMTPServer ال...

Sidemail

Sidemail

sidemail.io

منصة البريد الإلكتروني الجديدة الخاصة بنظام SaaS الخاص بك وإليك السبب: يمكنك بسهولة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني ودمجها وإرسالها وأتمتتها وتحليلها. يأتي Sidemail مليئًا بالقوالب لأي سيناريو ووظيفة للسماح لك بالبدء في العمل - في دقائق. بمعنى أنه يمكنك التركيز على ما تفعله بشكل أفضل، في حين أن لعبة ...

luxsci

luxsci

luxsci.com

توفر LuxSci حلول اتصالات آمنة للغاية تتمحور حول المريض. توفر تقنية SecureLine مزيجًا لا مثيل له من الأمان والمرونة، مما يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم رعاية شخصية وتبسيط سير العمل وزيادة الإيرادات مع حماية بيانات المرضى. حلول LuxSci معتمدة من HITRUST وهي مصممة لدعم احتياجات مؤسسات الرعاية الص...

Sarv.com

Sarv.com

sarv.com

Sarv.com هو مزود خدمات هاتفية سحابية مبتكر يساعد الشركات في العصر الجديد على حل مشكلات الاتصال. منذ تجسيد Sarv في عام 2011، قدمت منصة اتصالات موحدة مليئة بواجهات برمجة التطبيقات القوية لدعم خدماتها عبر جميع المنصات والصناعات. مع الأخذ في الاعتبار الإبداع كموضوع لنا، فإنها توفر مجموعة متعددة الوظائف...

Mailtinni

Mailtinni

mailtinni.com

Mailtinni هو فريق من المحترفين المتفانين والمتخصصين في تقديم خدمات تسليم البريد الإلكتروني عالية الجودة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام. تتمثل مهمة Mailtinni في مساعدة عملائنا على تحقيق أهداف تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال توفير خدمات SMTP موثوقة وفعالة.

mailpipe

mailpipe

mailpipe.co

حل قائم على الويب للشركات يوفر أدوات لإنشاء التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحريره وتحليله وتحسينه.

MailBrainiers

MailBrainiers

mailbrainiers.com

جميع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية لم يكن إرسال حملة بريد إلكتروني ترويجية وإدارة قائمة البريد الإلكتروني أسهل من أي وقت مضى. * المجيب التلقائي * نماذج الاشتراك بالبريد الإلكتروني * واجهات برمجة التطبيقات للمعاملات * رسائل البريد الإلكتروني المصادق عليها * تسليم البريد الإلكتروني الأ...

indemandly

indemandly

indemandly.com

إن الطلب هو أداة تسويقية للمحادثة - أكثر من مجرد تطبيق مراسلة للعملاء. زيادة الموقع والانستقرام.

CritSend

CritSend

critsend.com

CritSend هو الحل لمشاكل التسليم الخاصة بك. قامت CritSend، التي تأسست عام 2007، بتطوير أول خدمة لمواجهة تحدي إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. هدف CritSend: تسهيل تسليم رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد لعملائك. وإدراكًا لتحديات قابلية التسليم، قررت CritSend أن تقدم ل...

rapidmail

rapidmail

rapidmail.com

يمكن لأي شخص إنشاء وإرسال رسائل إخبارية ناجحة باستخدام البريد السريع. سهل الاستخدام، ويتميز بالتسليم الموثوق به والمتوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وستكون قادرًا على إرسال رسائل إخبارية حديثة دون معرفة تسويقية متخصصة. انضم إلى أكثر من 200.000 عميل وضعوا ثقتهم بالفعل في البريد...

Engagespot

Engagespot

engagespot.co

زابير للإخطارات. يساعد Engagespot المطورين على إنشاء إشعارات المنتج متعددة القنوات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. مع Engagespot، يمكنك: * دمج قنوات إعلام متعددة مثل البريد الإلكتروني، وداخل التطبيق، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، وWhatsApp، وSlack وغيرها إلى منتجك في دقائق. * محرر ق...

AhaSend

AhaSend

ahasend.com

AhaSend هو مزود خدمة بريد إلكتروني مستقل (ESP) متخصص في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. تم تصميم خدمات AhaSend لضمان تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك بشكل موثوق وفعال. يضعك مقدمو خدمات ESP الآخرون بين قوسين أو يفرضون عليك رسومًا مقابل عدد المستلمين في قائمة جهات ...

Turbosmtp

Turbosmtp

serversmtp.com

TurboSMTP هي خدمة SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) موثوقة وغنية بالميزات مصممة لتبسيط تسليم البريد الإلكتروني للشركات والأفراد على حدٍ سواء. باستخدام TurboSMTP، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وأمان، مما يضمن وصول رسائلهم إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين دون تأخير أو تعقيدات....

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Mailboxlayer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات JSON مجانية وبسيطة وقوية توفر التحقق الفوري من صحة عنوان البريد الإلكتروني والتحقق منه من خلال عمليات التحقق من بناء الجملة والأخطاء المطبعية والتدقيق الإملائي وفحص SMTP وتصفية الموفر مجانًا وغير ذلك الكثير. يعتمد نظامها على REST، ومؤمن بتشفير HTTPS 256 بت، ...

Freshmarketer

Freshmarketer

freshmarketer.com

يساعد Freshmarketer فرق التسويق على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء في كل نقطة اتصال عبر دورة حياتهم. احصل على رؤى حول سلوك جمهورك ومشاركته لإنشاء تجارب فريدة للمشتري. يمكنك أتمتة المحادثات مع زوار موقع الويب باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتقسيم جهات الاتصال إلى قوائم، وإنشاء...

flexEngage

flexEngage

flexengage.com

flexEngage هي المزود الرائد لاتصالات المعاملات الشخصية لتجار التجزئة، مما يمكّن العلامات التجارية مثل Under Armour وGNC وDXL و5.11 التكتيكية من تحويل نقاط اتصال المعاملات القياسية (الإيصالات ورسائل حالة الطلب وصفحة تتبع الشحنات) إلى قنوات مشاركة ديناميكية تعزز الولاء والترويج. ربح. وتحظى الشركة بدعم...

Charley

Charley

charlie.io

تشارلي هو رد فريقك على البريد الإلكتروني. حل لأرشفة البريد الإلكتروني والتعاون يعمل على كسر صوامع البريد الإلكتروني لفريقك، وتحسين مشاركة المعرفة وتبسيط الإدارة، مما يسمح لك بخدمة عملائك بشكل أفضل.

Ongage

Ongage

ongage.com

تأسست Ongage في عام 2011 على يد فريق من رواد الأعمال المحترفين المتحمسين للتسويق عبر البريد الإلكتروني. واليوم، يعمل على تعزيز نمو عمليات البريد الإلكتروني كبيرة الحجم، مما يسمح لمسوقي البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء ومديري الولاء والأتمتة بتحسين عمليات الإرسال والشرائح والوصول والمشاركة بسه...

Doppler Relay

Doppler Relay

dopplerrelay.com

Doppler Relay هي خدمة بريد إلكتروني للمعاملات، تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات وتسمح لك بالوصول إلى التحليلات التفصيلية في الوقت الفعلي. لم يكن إرسال الملفات المرفقة والفواتير وبيانات البطاقة وإعادة تعيين كلمة المرور بهذه السهولة والأمان والفعالية من قبل.

CloudMailin

CloudMailin

cloudmailin.com

CloudMailin هو حل سحابي قابل للتطوير يسمح لك بتلقي رسائل البريد الإلكتروني الواردة في تطبيق الويب الخاص بك عبر طلب HTTP POST. إنه آمن وسريع وسهل الإعداد ويعمل على تشغيل البريد الإلكتروني الوارد لبعض أكبر مواقع الويب والتطبيقات في العالم.

Kingmailer

Kingmailer

kingmailer.co

Kingmailer SMTP لمواقع التجارة الإلكترونية والمؤسسات الإخبارية ومواقع العضوية والمنتديات عبر الإنترنت.

SMTP

SMTP

smtp.com

تعد SMTP واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات البريد الإلكتروني السحابية وهي الآن جزء من Ziff Davis وMoz Group وCampaigner. بدءًا من أتمتة البريد الإلكتروني المتطورة وحتى البنية التحتية للبريد الإلكتروني وحلول الترحيل الفعالة من حيث التكلفة، فإننا نعمل على مستوى العالم. أول شركة تقدم بريدًا إلكتر...

Rebump

Rebump

site.rebump.cc

المتابعة الآلية للبريد الإلكتروني أصبحت سهلة! يرسل Rebump عدة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة إلى المستلمين نيابةً عنك. يتم تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الآلية هذه لتظهر كما لو كنت قد أرسلت المتابعة بنفسك. يمكنك تتبع وتحليل جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتابعة باستخدام حساب Rebump الخاص بك. ي...

UniOne

UniOne

unione.io

UniOne Email API هي واجهة برمجية تسمح للمطورين والشركات بدمج وظائف البريد الإلكتروني في تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية أو أنظمتهم. فهو يوفر أدوات البرمجة والبروتوكولات والأساليب التي تتيح الاتصال السلس مع خوادم وخدمات البريد الإلكتروني. باستخدام UniOne Email API، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البري...

edrone

edrone

edrone.me

edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...

Upaknee

Upaknee

upaknee.com

Upaknee هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. نحن نقدم منصة قوية، توفر للمؤسسات مجموعة أدوات سهلة وبديهية كوسيلة للاتصال عبر الإنترنت والمشاركة مع العملاء وجهات الاتصال والداعمين. تشمل تخصصاتنا الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، والحملات، ومرا...

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