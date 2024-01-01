Hairgen.ai

Hairgen.ai

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الموقع الإلكتروني: hairgen.ai

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Hairgen.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى إحداث ثورة في عملية توقع نتائج عمليات زراعة الشعر بتقنية FUE/FUT. يمكن للمستخدمين تحميل صورة وستقوم الأداة بإنشاء معاينة واقعية لمظهرهم بعد الجراحة للمساعدة في اتخاذ القرار. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التحويلات للعيادات، وتعزيز حركة المرور على موقع الويب، وتعزيز مكانة استخدام التكنولوجيا المتطورة. تم تصميم الأداة لتكون سهلة الاستخدام؛ يقوم المستخدمون ببساطة بتحميل صورة المريض، ورسم المنطقة العامة لإضافة الشعر، والحصول على عرض واقعي في أقل من 30 ثانية. توفر الأداة أيضًا المرونة مع اللون القابل للتعديل وخط الشعر والطول للتوافق مع تفضيلات المريض. تتضمن ميزاته إمكانية الوصول إلى السحابة، وإمكانية الخدمة الذاتية، والقدرة على السماح بالتحميل المباشر من قبل المرضى على مواقع العيادة الإلكترونية، وإمكانية تضمينه كتطبيق مستقل أو على موقع ويب خارجي. وهذا يعني عدم الحاجة إلى معدات خاصة أو تركيب. تتم عمليات العرض بسرعة، حيث تتسامح الأداة مع الصور الأقل مثالية للمحاكاة. في حين أن عمليات المحاكاة مصممة لتعكس نتائج واقعية، فإن موقع Hairgen.ai يؤكد على أن الصور التي تم إنشاؤها لا ينبغي تفسيرها على أنها ضمانة، بل على أنها مجموعة من النتائج البصرية المحتملة بعد عملية الزرع. يتم الحفاظ على خصوصية المريض بشكل صارم من خلال البيانات التي لا تتم مشاركتها مع أطراف ثالثة وخيار حذف بيانات المريض تلقائيًا على أساس دوري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعيادات الاستفادة من الأداة كحل ذو علامة بيضاء، وإضافة التخصيص ليناسب احتياجاتهم التسويقية الفريدة. بشكل عام، تعتبر Hairgen.ai أداة قوية تستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي لزيادة المشاركة والتحويلات لعيادات زراعة الشعر من خلال توفير النتائج المرئية المحتملة.

الموقع الإلكتروني: hairgen.ai

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