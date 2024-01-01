Haddock

Haddock

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الموقع الإلكتروني: haddock.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Haddock على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحدوق عبارة عن SaaS للتكنولوجيا المالية التي تساعد المطاعم على تحسين هوامش أرباحها بفضل التحكم في التكاليف في الوقت الفعلي. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي والتعرف البصري على الأحرف لتحويل المستندات إلى صيغة رقمية، وتصدير جميع البيانات، وإحضارها إلى المطعم في الوقت الفعلي. الأمر بسيط مثل التقاط صورة للفاتورة وتحميلها. نحن نتكامل أيضًا مع العديد من نقاط البيع المختلفة، مما يجعل الأمر أسهل. نحن نساعد في اكتشاف الربح والخسارة للمطاعم، والهوامش، وتغيرات الأسعار، والعديد من رؤى الأعمال. بفضل مطاعم الحدوق، يمكنها التحكم في تغيرات الأسعار واتخاذ قرارات عمل أفضل بناءً على البيانات المحدثة في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: haddock.app

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