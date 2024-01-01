بدائل - HackerOne
GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Shortcut
shortcut.com
الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Backlog
backlog.com
Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.
Sentry
sentry.io
Sentry عبارة عن مراقبة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مع التركيز على الإبلاغ عن الأخطاء.
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
todo.vu
todo.vu
انظر ما يمكنك تحقيقه! إدارة المهام وتتبع الوقت وإعداد الفواتير للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق.
Zoho BugTracker
zoho.com
قم بشحن برامج رائعة من خلال تتبع الأخطاء الآلي. برنامج بسيط وسريع وقابل للتطوير لتتبع الأخطاء يساعدك على إدارة الأخطاء بسهولة وتقديم منتجات رائعة في الوقت المحدد.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag هو برنامج لمراقبة الأخطاء والإبلاغ عنها مع أفضل الوظائف في فئتها لتطبيقات الهاتف المحمول. تنبه أداتنا المستخدمين إلى الأخطاء والأخطاء والمزيد. تجربة مجانية!
Rollbar
rollbar.com
يوفر Rollbar أدوات تتبع الأخطاء وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي للمطورين. دعم JavaScript وPHP وRuby وPython وNode.js وAndroid وiOS وApex والمزيد من اللغات.
Marker.io
marker.io
لا ينبغي أن يكون الإبلاغ عن الأخطاء بمثابة علم الصواريخ. احصل على تعليقات موقع الويب من العملاء والزملاء في أداة تعقب الأخطاء المفضلة لديك، دون إثارة جنون المطورين.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Assembla
assembla.com
تأمين Git وتطوير البرمجيات وإدارة كود المصدر في السحابة. Assembla هي المنصة الوحيدة متعددة المستودعات في العالم التي تقدم Git وPerforce وNextGenSVN في السحابة.
Usersnap
usersnap.com
يساعد برنامج Usersnap أعمالك من خلال نظام التعليقات متعدد الاستخدامات الخاص به لبناء منتجات وخدمات أفضل وأكثر نجاحًا بمساعدة تعليقات العملاء. اجمع تعليقات المستخدمين طوال دورة حياة تطوير منتجك. قم بتجربته مجانا.
DoneDone
donedone.com
تعقب المشكلة البسيطة. برنامج مكتب المساعدة السهل. أنجز العمل. تتبع الأخطاء وإدارة المهام ودعم العملاء، كل ذلك في تطبيق واحد بسيط سيحبه فريقك وعملائك.
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...
Raygun
raygun.com
احصل على رؤية بالأشعة السينية في الكود الخاص بك يمنحك Raygun رؤية فورية لجودة وأداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. اكتشف المشكلات وكررها وحلها بشكل أسرع لتقديم تجارب أفضل لعملائك.
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
يدمج Unfuddle STACK الأدوات الأكثر أهمية لأي مشروع برمجي. تتبع الأخطاء والمشكلات، والتعليمات البرمجية المصدرية في Git أو Subversion والمواد المرجعية كلها تتعايش بسلاسة في بيئة مألوفة لفريقك بأكمله.
Honeycomb
honeycomb.io
ابحث عن مشكلات التطبيق الأكثر إرباكًا - يُظهر لك حل إمكانية المراقبة الخاص بـ Honeycomb الأنماط والقيم المتطرفة لكيفية تجربة المستخدمين للتعليمات البرمجية الخاصة بك في بيئات معقدة وغير متوقعة.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd هي أداة مرئية لتتبع الأخطاء على موقع الويب لوكالات الويب والمطورين ومديري المنتجات تعمل على تحسين التواصل بين الفرق.
Axosoft
axosoft.com
إدارة المشاريع رشيقة. برنامج Scrum وتتبع الأخطاء ومكتب المساعدة وبرامج wiki لفرق التطوير.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Memfault
memfault.com
تصحيح الأخطاء السحابية وإمكانية المراقبة لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك. يمكنك تقليل المخاطر وشحن المنتجات بشكل أسرع وحل المشكلات بشكل استباقي عن طريق ترقية أجهزتك المستندة إلى Android وMCU باستخدام Memfault.
Dynatrace
dynatrace.com
إمكانية المراقبة والأمن الموحد قم بتبسيط التعقيد السحابي وابتكار بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام منصة التحليلات والأتمتة الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي السببي.