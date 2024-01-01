Haberler

Haberler

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الموقع الإلكتروني: haberler.com

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الأخبار والأخبار العاجلة، الأخبار الحالية، المجلة، الأجندة الرياضية والاقتصادية، الأخبار المحلية والعالمية. Haberler.com هو موقع الأخبار العاجلة في تركيا.

الموقع الإلكتروني: haberler.com

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