Haber7

Haber7

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: haber7.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Haber7 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي خبر7 الأخبار العاجلة من تركيا والعالم، وآخر الأخبار، وعناوين الصحف وكتاب الأعمدة، وأوقات الصلاة من مقاطعة إلى أخرى؛ الأخبار المحلية والسياسة والرياضة والاقتصاد، وأكثر من ذلك.

الموقع الإلكتروني: haber7.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Haber7. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Star.com.tr

Star.com.tr

star.com.tr

The Times of India

The Times of India

indiatimes.com

Buenos Aires Times

Buenos Aires Times

batimes.com.ar

NationalTurk

NationalTurk

nationalturk.com

Daily Jang

Daily Jang

jang.com.pk

insauga

insauga

insauga.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

Omaha World-Herald

Omaha World-Herald

omaha.com

Expres.online

Expres.online

expres.online

Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

Oneindia

Oneindia

oneindia.com

The Province

The Province

theprovince.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية