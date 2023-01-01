بدائل - GTM Buddy

Spekit

spekit.com

Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...