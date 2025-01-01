بدائل - Growjo

TradingView
tradingview.com
تطبيق TradingView يوفر أدوات تحليل السوق وبيانات حية، مع مجتمع للمستخدمين لمشاركة الأفكار والتداولات.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin هو منصة تحليل مالي توفر أدوات لإنشاء وتحليل المحافظ الاستثمارية وأبحاث الأسهم وصناديق الاستثمار بأسعار مناسبة.
PitchBook
pitchbook.com
PitchBook هو تطبيق يوفر بيانات شاملة حول الأسواق الخاصة والعامة، مما يساعد المهنيين في تحديد وتنفيذ الفرص الاستثمارية.
YCharts
ycharts.com
YCharts هو منصة لتحليل البيانات المالية وتصويرها، تساعد المستخدمين على بناء محفظات وتقديم معلومات مالية بوضوح.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue هو منصة تداول شاملة توفر أدوات متقدمة لتحليل الأسهم وتمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
OpenBB
openbb.co
OpenBB هو منصة بحث وتحليل مالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر أدوات للمستثمرين لدمج البيانات وتحليلها وتيسير التعاون في أبحاث الاستثمار.
FactSet
factset.com
تقدم FactSet بيانات مالية وتحليلات لمساعدة المحترفين في الاستثمار على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة.
Nasdaq
nasdaq.com
يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.
Coinseeker.co
coinseeker.co
Coinseeker.co هو منصة لتحليل بيانات التشفير تساعد المستثمرين في معرفة أحدث جولات جمع التبرعات في شركات الكريبتو وبلوكتشين.
Quartr
quartr.com
Quartr هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات السوق والمعلومات المالية من أكثر من 9000 شركة عامة، مما يسهل تحليل البيانات والرؤى المالية.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
QuantConnect
quantconnect.com
QuantConnect هي منصة تداول خوارزمية على السحابة تتيح لمستخدميها تطوير واختبار ونشر استراتيجيات الاستثمار باستخدام لغات برمجة متعددة والبيانات التاريخية.
Grata
grata.com
Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.
Profit.com
profit.com
تطبيق Profit.com هو منصة تداول مالية توفر تحليلات السوق، بيانات حية، وأدوات إدارة المخاطر، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
StockInsights AI
stockinsights.ai
تطبيق StockInsights AI يساعد المستثمرين في تحليل البيانات المالية وأبحاث السوق بفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
BeyondIRR
beyondirr.com
تطبيق BeyondIRR يساعد المتخصصين في الاستثمار بتكنولوجيا ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوصول إلى منتجات استثمارية فريدة.
Quill AI
quillai.com
كيه أيل هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الوثائق المالية، استخراج البيانات من ملفات SEC، وتوليد نماذج مالية.
Stockpulse
stockpulse.ai
تطبيق Stockpulse يقدم تحليلات متقدمة للأخبار المالية وجماعات السوق باستخدام الذكاء الصناعي، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة بسرعة من خلال تحليل المستندات واستخراج المعلومات.
Finbox
finbox.com
Finbox هو تطبيق يوفر أدوات بحث واستثمار تتيح للمستثمرين تحليل الأسهم وإدارتها بفعالية، مع نماذج تقييم وبيانات مالية مفصلة.
Streamlined Finance
streamlined.finance
تطبيق ستريمليند فاينانس أداة بحث استثماري حديثة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير معلومات مالية وتحليلات شاملة.
Consumer Edge
consumer-edge.com
تطبيق Consumer Edge يوفر بيانات معززة لإشارات إيرادات المعاملات، مما يساعد الشركات على التنبؤ بالأرباح وتحليل بيانات السوق لتعزيز النمو والاحتفاظ بالعملاء.
Tradepost.ai
tradepost.ai
Tradepost.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية والنشرات الإخبارية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
Dealroom.co
dealroom.co
تطبيق Dealroom.co هو منصة عالمية توفر بيانات عن الشركات الناشئة والابتكار والاستراتيجيات الاستثمارية والنظم البيئية.
Synaptic
synaptic.com
تطبيق Synaptic يقدم insights حول الشركات من بيانات بديلة بدون كود، مدمجا مصادر مختلفة وأدوات تحليلية لدعم الأبحاث الاستثمارية.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch يساعد المستثمرين في استخراج المعلومات من النصوص غير المنظمة ويعزز عملية اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical هو منصة بحث وتقييم استثماري تساعد الفرق على اكتشاف القيم الخفية في الأسواق المالية والتعاون بشكل آمن.
Aiera
aiera.com
تطبيق Aiera يتيح تتبع الأحداث المالية الحية على وول ستريت، مع توفر نقل صوتي مباشر وتحليل للبيانات المتعلقة بالشركات، عبر تطبيق سهل الاستخدام.
PrivCo
privco.com
PrivCo هو تطبيق يوفر بيانات مالية ورؤى عن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في الاستثمار والأعمال.
EILLA
eilla.ai
Eilla هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري، مما يزيد الكفاءة ويعزز اتخاذ القرارات.
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