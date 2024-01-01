Grit هي أداة ذكاء اصطناعي تعمل على أتمتة عملية إصلاح الديون الفنية في التعليمات البرمجية. ويحقق ذلك من خلال الجمع بين التحليل الثابت وتقنيات التعلم الآلي لإنشاء طلبات سحب تعمل على تنظيف التعليمات البرمجية وترحيلها إلى أحدث أطر العمل. توفر الأداة للمستخدمين خيار كتابة عمليات الترحيل الخاصة بهم أو استخدام عمليات الترحيل الافتراضية المتوفرة. من خلال وضع عمليات ترحيل التعليمات البرمجية وترقيات التبعية على الطيار الآلي، يساعد Grit على توفير الوقت وتحسين سرعة المطور. فهو يمكّن فرق البرامج عالية السرعة من التحرك بشكل أسرع من خلال أتمتة مهام الصيانة، مما يسمح لهم بإكمال عمليات الترحيل بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات من الجهود اليدوية. يمكن الوصول إلى Grit من منصات متعددة، بما في ذلك GitHub وVS Code وسطر الأوامر، مما يضمن التكامل السلس في سير العمل الحالي. الأداة موثوق بها من قبل عملاء الإصدار التجريبي وقد نجحت في إنشاء عشرات الآلاف من التغييرات. تعتمد التكنولوجيا الأساسية لـ Grit على التعلم الآلي والتحليل الثابت. تستخدم الأداة مطابقة الأنماط لتحديد مناطق التعليمات البرمجية التي تتطلب الترحيل أو التنظيف. على سبيل المثال، يمكنه تحويل JavaScript إلى TypeScript، وتحويل مكونات الفئة إلى مكونات وظيفية، وتحويل JavaScript إلى وظائف الأسهم. يدعم Grit أيضًا عمليات الترحيل من AngularJS إلى Angular. بشكل عام، تعد Grit أداة قوية تعمل على تبسيط عملية إصلاح الديون الفنية وترقية التعليمات البرمجية من خلال الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي والتحليل الثابت.

الموقع الإلكتروني: about.grit.io

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