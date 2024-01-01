بدائل - GridPane

Sanity.io

sanity.io

Sanity هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس وأكثر من ذلك بكثير. يقدم Sanity المحتوى في أي مكان (تمامًا مثل نظام إدارة المحتوى بدون رأس). علاوة على ذلك، تمنحك Sanity إمكانية التركيب الكاملة مع محتوى خلفي منفصل تمامًا وفي الوقت الفعلي، ومساحات عمل محتوى قابلة للتخصيص بالكامل ومحملة مسبقًا بأدوات تحرير مرئية...