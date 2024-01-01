بدائل - GridPane
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Bubble
bubble.io
Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق....
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل...
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي ف...
Plesk
plesk.com
مهمتنا الأساسية في Plesk هي تبسيط حياة محترفي الويب، حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الأساسية - وليس إدارة البنية التحتية. تتمثل الميزات الرئيسية لمنصة Plesk في أتمتة وإدارة المجالات وحسابات البريد وتطبيقات الويب ولغات البرمجة وقواعد البيانات. توفير بيئة جاهزة للبرمجة وأمان قوي عبر جميع الطبقات و...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Contentful
contentful.com
يجمع نظام Contentful® Composable Content Platform العناصر الأساسية للمحتوى معًا لإنشاء مرة واحدة وإعادة استخدامها في أي تجربة رقمية. تتكامل منصة API-first بسهولة مع مصادر البيانات والوظائف الجديدة مع تطور التجارب الرقمية والتكنولوجيا. من خلال التنسيق المدمج والنظام البيئي القوي للتطبيقات وإطار عمل ا...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon هي منصة عمليات مواقع الويب (WebOps) التي يستخدمها كبار المطورين والمسوقين وتكنولوجيا المعلومات لبناء وإطلاق وتشغيل مواقع Drupal وWordPress الخاصة بهم. يتضمن Pantheon جميع الأدوات التي يحتاجها المطورون المحترفون لإنشاء مواقع أفضل الممارسات، مثل البيئات المرحلية والتحكم في الإصدار والنسخ الاح...
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
Sanity.io
sanity.io
Sanity هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس وأكثر من ذلك بكثير. يقدم Sanity المحتوى في أي مكان (تمامًا مثل نظام إدارة المحتوى بدون رأس). علاوة على ذلك، تمنحك Sanity إمكانية التركيب الكاملة مع محتوى خلفي منفصل تمامًا وفي الوقت الفعلي، ومساحات عمل محتوى قابلة للتخصيص بالكامل ومحملة مسبقًا بأدوات تحرير مرئية...
BlackMesh
qodeinteractive.com
أنشئ موقعًا مثاليًا باستخدام سمات WordPress المميزة التي صممتها Qode Interactive. اكتشف تصميمات مذهلة مع مجموعة واسعة من الميزات وخيارات التخصيص.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack هي منصة التجربة الرقمية القابلة للتركيب والمؤتمتة بالكامل الوحيدة في الصناعة، والتي يتم تشغيلها بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1. يعمل Contentstack على تمكين المسوقين والمطورين من تقديم تجارب رقمية قابلة للتركيب بسرعة خيالهم. شركات مثل ASICS، وChase، وExpress، وHoliday Inn، وIce...
Storyblok
storyblok.com
يساعد Storyblok فريقك على سرد قصتك وإدارة المحتوى لكل حالة استخدام: مواقع الشركات، والتجارة الإلكترونية، ومكاتب المساعدة، وتطبيقات الهاتف المحمول، وشاشات العرض. Storyblok هو نظام إدارة محتوى بدون رأس مع محرر مرئي للمطورين والمسوقين ومحرري المحتوى. المشكلة: يمكن أن تكون إدارة المحتوى الرقمي باستخدام ...
Flywheel
getflywheel.com
تساعد Flywheel المبدعين على إنجاز أفضل أعمالهم من خلال سلسلة من المنتجات والموارد المصممة جيدًا، بما في ذلك منتجها الذي يحمل الاسم نفسه، ومنصة استضافة Wordpress المبهجة، وتطبيق Local by Flywheel، وهو تطبيق تطوير محلي خالٍ من المتاعب. تركز الشركة على صياغة أدوات أنيقة وبسيطة تسمح للمستخدمين ببناء وإط...
Platform.sh
platform.sh
فعالة وموثوقة وآمنة. تعمل منصة Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) على إزالة تعقيدات إدارة البنية التحتية السحابية وتحسين سير العمل من التطوير إلى الإنتاج، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها. توفير الكفاءة والموثوقية والأمان، مما يمنح فرق التطوير السيطرة وراحة البال. بنيت للمطور...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات للعملاء مخصصة للغاية، بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطن...
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. م...
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ...
amazee.io
amazee.io
يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويا...
Agility CMS
agilitycms.com
Agility هو نظام إدارة المحتوى (CMS) الوحيد بدون رأس الذي يُحدث ثورة في رواية القصص الرقمية من خلال دمج إدارة التخطيط. قم بإدارة المحتوى الجذاب وتقديمه بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بنا، مما يضمن صدى رسالة علامتك التجارية في كل مكان.
Ycode
ycode.com
منصة التطوير البصري للمصممين والوكالات. تحويل الأفكار إلى مواقع ويب ديناميكية تعتمد على قواعد البيانات. يمكنك إنشاء مشاريع ويب جميلة وسريعة الاستجابة وتصميمها بشكل مرئي دون المساس برؤيتك.
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Clou...
21YunBox
21cloudbox.com
تم وصف 21YunBox بأنه "Netlify وHeroku في الصين". يمكّن 21YunBox الفرق من جميع أنحاء العالم من تقديم أفضل أعمالهم بشكل شرعي إلى الصين. يضمن 21YunBox Edge أن يتمتع موقع الويب الخاص بك بسرعات فائقة في جميع أنحاء الصين. يحب المطورون في جميع أنحاء العالم 21YunBox لأننا نمكنهم من استخدام الأدوات التي يحبو...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) تساعد الوكالات الرقمية على بناء وإدارة تجارب المستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء.
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. وم...
LoadFocus
loadfocus.com
أداة اختبار سحابية الكل في واحد لاختبار التحميل ومواقع اختبار الأداء وواجهات برمجة التطبيقات. قد يكون اختبار موقع الويب أو التطبيق الخاص بك أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ولا يوفر الرؤى اللازمة لفرق المنتج والتطوير والمطورين. استخدم LoadFocus كبنية أساسية جديدة للاختبار السحابي المستقل أو للدمج في...
Jahia
jahia.com
Jahia هي شركة رائدة في مجال إدارة المحتوى (CMS) وDXP (DXP) تساعد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على إنشاء مواقع وبوابات إلكترونية حديثة. تزدهر جاهيا في سياقات متعددة المواقع ومتعددة اللغات. يجب أن تكون إدارة المحتوى أكثر بساطة ويجب أن تساعد بيانات العملاء في إنشاء تخصيص قوي واختبار AB. تتلاءم Jahia ب...
Kontent.ai
kontent.ai
تتمثل مهمة Kontent.ai في مساعدة المؤسسات الرائدة في العالم على تحقيق عائد لا مثيل له على محتواها. في أول نظام إدارة محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، تقوم فرق المحتوى بتخطيط المحتوى وإنشائه وتحسينه وتقديمه إلى أي قناة - بسرعة وأمان ومرونة. تم تصميم Kontent.ai لدعم المؤسسات ذات متطلبات الحوكمة...