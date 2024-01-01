يقدم "منشئ التطبيقات متعدد الإمكانات القابل للتخصيص للغاية" من Gridlex حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق كفاءة تشغيلية مخصصة. من خلال التطبيقات القياسية بما في ذلك CRM وخدمة العملاء وحجز تذاكر مكتب المساعدة وإدارة البيانات الرئيسية، يسمح Gridlex بالتخصيص الشامل عبر المجالات والنماذج وتجربة المستخدم والتقارير وعمليات التكامل لتناسب الاحتياجات الفريدة لأي مؤسسة. وتتميز المنصة بقدرتها على دمج وظائف الأعمال المختلفة في حزمة واحدة فعالة من حيث التكلفة، مدعومة بفريق نجاح العملاء عالي الاستجابة لضمان التنفيذ والتشغيل بسلاسة. وهذا يجعل Gridlex خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وتعزيز تقديم الخدمات من خلال بيئة برمجية متكاملة وقابلة للتخصيص. وصف المنتج: مُنشئ تطبيقات قابل للتخصيص للغاية: نماذج مخصصة: قم بتطوير هياكل شبيهة بقاعدة البيانات يمكنها الارتباط مع النماذج والحقول الأخرى لتحسين إدارة البيانات. التطبيقات المخصصة: أنشئ تطبيقات تناسب بشكل فريد عمليات ومتطلبات أعمالك. تجربة مستخدم مخصصة: قم بإنشاء تجربة مستخدم بديهية ومخصصة لسير العمل التنظيمي لديك. النماذج المخصصة: تصميم النماذج التي تتوافق مع عملياتك التشغيلية واحتياجات المستخدم. الحقول المخصصة: قم بتخصيص حقول البيانات لتتناسب مع متطلبات التقاط البيانات الفريدة لشركتك. التقارير المخصصة: قم بإنشاء تقارير تتوافق بشكل خاص مع مقاييس عملك واحتياجات التحليل. التكامل المخصص: التكامل بسلاسة مع الأنظمة والتطبيقات الأخرى لإنشاء نظام بيئي تشغيلي موحد. دعم التخصيص: يمكنك الوصول إلى الدعم المخصص لتخصيص النظام الأساسي لتلبية احتياجات عملك المحددة. تكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO): تبسيط وصول المستخدم من خلال نقطة مصادقة واحدة عبر جميع التطبيقات. ترحيل البيانات وتحميلها: يمكنك نقل البيانات الموجودة وتنظيمها بكفاءة إلى نظام Gridlex لسهولة الاستخدام الفوري. مجموعة التطبيقات: CRM: إدارة علاقات العملاء بفعالية من خلال مجموعة شاملة من ميزات CRM. صندوق الوارد المشترك: مركزية قنوات الاتصال لتبسيط المراسلات وتعزيز التعاون. خدمة العملاء ومكتب المساعدة وإصدار التذاكر: تقديم دعم متميز للعملاء من خلال الخدمة المتكاملة وأنظمة إدارة التذاكر. إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM): تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات باستخدام أدوات مصممة لعمليات ITSM الفعالة. إدارة البيانات الرئيسية: دمج وإدارة البيانات الهامة لمؤسستك لتحسين عملية صنع القرار والكفاءة التشغيلية.

الموقع الإلكتروني: gridlex.com

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