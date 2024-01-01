بدائل - GReminders
Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Doodle
doodle.com
Doodle هي أبسط طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء أو الزملاء أو الأصدقاء. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق باستخدام أداة التقويم سهلة الاستخدام. ابدأ اليوم!
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
SimplyBook.me
simplybook.me
نظام الحجز عبر الإنترنت لجميع الصناعات القائمة على الخدمات. ما عليك سوى تحديد الخدمات ومقدمي الخدمات لديك، وعرض مدى توفرهم، وسيكون لديك عملاء قدامى وجدد يقومون بالحجوزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
OnceHub
oncehub.com
جدولة وحلول chatbot. قم بزيادة مبيعاتك وإسعاد عملائك وتوفير الوقت. جدولة مرة واحدة سابقًا.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Appointlet
appointlet.com
التدفق خلال اجتماعاتك اليومية. Appointlet يجعل الجدولة عبر الإنترنت بسيطة، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز في العمل. لأن حجز الوقت لا ينبغي أن يكون صعبا.
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
Mixmax
mixmax.com
نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل وزيادة رضا العملاء والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
3veta
3veta.com
3veta هو الحل الأمثل لتقديم واستقبال الخدمات عبر الإنترنت عبر الفيديو. استخدم التطبيق للانضمام إلى اجتماعات الفيديو التي تم ترتيبها بالفعل!
Cronofy
cronofy.com
أدوات جدولة جاهزة للمؤسسات وعناصر واجهة المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات. يتيح لك برنامج الجدولة الخاص بنا مشاركة مدى توفرك مع جهات الاتصال بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.
MeetFox
meetfox.com
تواصل مع العملاء في ذروة اهتماماتهم. جدولة المواعيد، ومكالمات الفيديو داخل المتصفح، والمدفوعات الآمنة، كل ذلك في جهاز واحد. 100٪ مجانا.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Sidekick
sidekickai.com
يساعدك Sidekick Ai على جدولة الاجتماعات. برنامج جدولة مصمم بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة. ما يكفي من الكلمات الفاخرة، ببساطة نحن نساعد في جعل الجدولة أسهل.