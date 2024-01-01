GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

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الموقع الإلكتروني: gsap.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GreenSock Animation Platform على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع التحويلات تلقائيًا بواسطة GPU. راجع https://gsap.com/why-gsap/ للحصول على التفاصيل. تقوم معظم المكتبات الأخرى بتحريك خصائص CSS فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات التسلسل وعناصر التحكم في وقت التشغيل الخاصة بهم تتضاءل بالمقارنة. ببساطة، GSAP هي أقوى مكتبة رسوم متحركة عالية الأداء على هذا الكوكب، وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام كل شبكة إعلانية رئيسية باستبعادها من حسابات حجم الملف واستضافتها على شبكات CDN الخاصة بها. على عكس الأطر المتجانسة التي تملي كيفية هيكلة تطبيقاتك، فإن GSAP مرن تمامًا؛ رشها أينما تريد.
الفئات:
Productivity
برامج الرسوم المتحركة

الموقع الإلكتروني: gsap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GreenSock Animation Platform. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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