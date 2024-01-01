GreenSock Animation Platform

فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع التحويلات تلقائيًا بواسطة GPU. راجع https://gsap.com/why-gsap/ للحصول على التفاصيل. تقوم معظم المكتبات الأخرى بتحريك خصائص CSS فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات التسلسل وعناصر التحكم في وقت التشغيل الخاصة بهم تتضاءل بالمقارنة. ببساطة، GSAP هي أقوى مكتبة رسوم متحركة عالية الأداء على هذا الكوكب، وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام كل شبكة إعلانية رئيسية باستبعادها من حسابات حجم الملف واستضافتها على شبكات CDN الخاصة بها. على عكس الأطر المتجانسة التي تملي كيفية هيكلة تطبيقاتك، فإن GSAP مرن تمامًا؛ رشها أينما تريد.

الموقع الإلكتروني: gsap.com

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