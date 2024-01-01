بدائل - Grasshopper

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

يوفر نظام الهاتف الافتراضي للأعمال والمؤسسات أرقام هواتف محلية ومجانية لأكثر من 50 دولة في 3 دقائق.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...

Ring4

Ring4

ring4.com

نظام الهاتف التجاري السهل والميسور التكلفة عبر الإنترنت. قم بإعداد رقم هاتف عملك في 30 ثانية وقم بإجراء المكالمات والرسائل النصية ومؤتمرات الفيديو في السحابة. قل وداعًا لبطاقات SIM الإضافية وخطط البيانات والخطوط الأرضية المكلفة.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

مع 8x8 Work، تواصل مع العملاء والزملاء بغض النظر عن مكان وجودك. الانتقال بشكل طبيعي من المكالمة الهاتفية إلى الدردشة إلى مشاركة الشاشة.

KrispCall

KrispCall

krispcall.com

نظام هاتف سحابي افتراضي يقدم خدمة هاتفية موثوقة للأعمال. إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ومكالمات VoIP إلى الأرقام الدولية والمحلية من تطبيق واحد.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

Ooma Office

Ooma Office

ooma.com

Ooma هي شركة تقدم خدمات الهاتف المتطورة للأعمال والمنزل، بالإضافة إلى أنظمة الأمان الذكية.

Ringover

Ringover

ringover.com

قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.

Telnyx

Telnyx

telnyx.com

لا ينبغي أن يكون التواصل مع عملائك معقدًا. تجعل واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات الخاصة بنا الأمر سهلاً.

Ringblaze

Ringblaze

ringblaze.com

Ringblaze - نظام هاتف تعاوني

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.

Sonetel

Sonetel

sonetel.com

احصل على رقم هاتفك المحلي في أي مدينة أو بلد تختاره. الرد على المكالمات في أي مكان. من 1.79 دولارًا شهريًا.

Textr Team

Textr Team

textrapp.com

مقابل 7 دولارات شهريًا فقط، يمكنك تجميع جميع مكالماتك ورسائلك النصية ورسائل البريد الصوتي في تطبيق واحد. احصل على رسائل نصية مجمعة، وميزات الرد الآلي، وTOS Ai!

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...

Truly

Truly

truly.co

تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.

VoIPstudio

VoIPstudio

voipstudio.com

خدمة الهاتف VoIP الخالية من المتاعب للأعمال. VoIPstudio هي خدمة هاتف VoIP حائزة على جوائز توفر لشركتك كل ما تحتاجه مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا فقط في الشهر. لا عقود، لا متاعب، لا ضجة.

Fuze

Fuze

fuze.com

توفر Fuze برنامج اتصال سحابي موحد للمؤسسات يتضمن مركز الاتصال ونظام الهاتف وحلول مؤتمرات الفيديو.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

تقدم Zadarma أرقام هواتف افتراضية في أكثر من 100 دولة، وأنظمة PBX وCRM سحابية مجانية. مؤتمرات الفيديو. تتبع المكالمات. تحليلات الكلام. حاول الآن!

Aloware

Aloware

aloware.com

استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية