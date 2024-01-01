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يغطي مقالات عن التصميم والخطوط والأيقونات والنماذج بالحجم الطبيعي والشعارات والفوتوشوب والرسومات المتجهة وتصميم الويب وموضوعات WordPress والمزيد. تعتبر شركة Graphic Design Junction رائدة في مجال عرض التصميم والإلهام لمصممي الويب ومطوري الموارد اليومية ومنصة تصميم وتطوير الويب المتميزة. فهو يوفر أخبار تصميم مثيرة للاهتمام وتنزيلات مجانية، تم إنشاؤها مع تقدم العالم للأمام، وموارد يومية للمصممين والمطورين.

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