Gramara

Gramara

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الموقع الإلكتروني: gramara.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gramara على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gramara هو مدقق نحوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على الكتابة بطلاقة ووضوح. يمكن استخدامه لترقية القواعد النحوية والإلقاء والأسلوب، وهو متوفر بلغات متعددة. يمكن استخدام القواعد النحوية لتمييز الكلمات غير الصحيحة أو غير الملائمة تلقائيًا وترجمة اللغة الإنجليزية الضعيفة إلى جمل أكثر طلاقة وطبيعية. حتى أنه يسمح للمستخدمين باختيار أسلوب الكتابة ونبرة الصوت ويمكنهم ترجمة الجمل المصححة إلى لغتهم الأم. Gramara مجاني للاستخدام ويقدم شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. تم تصنيعه في كندا بواسطة شركة Vectica Systems Ltd.

الموقع الإلكتروني: gramara.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gramara. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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