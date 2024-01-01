Gramara هو مدقق نحوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على الكتابة بطلاقة ووضوح. يمكن استخدامه لترقية القواعد النحوية والإلقاء والأسلوب، وهو متوفر بلغات متعددة. يمكن استخدام القواعد النحوية لتمييز الكلمات غير الصحيحة أو غير الملائمة تلقائيًا وترجمة اللغة الإنجليزية الضعيفة إلى جمل أكثر طلاقة وطبيعية. حتى أنه يسمح للمستخدمين باختيار أسلوب الكتابة ونبرة الصوت ويمكنهم ترجمة الجمل المصححة إلى لغتهم الأم. Gramara مجاني للاستخدام ويقدم شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. تم تصنيعه في كندا بواسطة شركة Vectica Systems Ltd.

الموقع الإلكتروني: gramara.com

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