بدائل - GrabJobs
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor هو موقع على شبكة الإنترنت حيث يقوم الموظفون الحاليون والسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول. يسمح Glassdoor أيضًا للمستخدمين بإرسال الرواتب وعرضها بشكل مجهول بالإضافة إلى البحث عن الوظائف والتقدم إليها على منصته. وفي عام 2018، استحوذت شركة Recruit Holdings اليابانية على الشركة مقابل 1.2 ملي...
Naukiri
naukri.com
تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. تقدم بطلبك عبر الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
تم تصنيف ZipRecruiter في المرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخا...
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
استخدم تطبيق LinkedIn Recruiter لتبقى مطلعًا على عملية التوظيف أثناء تنقلك. الرد بسرعة على المرشحين بمجرد الرد على رسائلك. ابحث في شبكة LinkedIn الكاملة التي تضم أكثر من 645 مليون عضو واتصل بالأشخاص المناسبين لأدوارك المفتوحة — كل ذلك من هاتفك. أكمل العمل من حيث توقفت أو اهتم بالمهام السريعة عندما ت...
Monster
monster.com
Monster هو مصدرك للوظائف وفرص العمل. ابحث عن وظائف، واقرأ النصائح المهنية من خبراء الوظائف في Monster، وابحث عن نصائح التوظيف والتوظيف.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Job Today
jobtoday.com
Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob هو التطبيق رقم 1 المجاني والسهل للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Otta
otta.com
فقط المطابقات المصممة لتفضيلاتك. فقط الشركات الأكثر إثارة وابتكارًا وسرعة الحركة. أوتا يساعدك في العثور على هذه الوظيفة. الشخص الذي يناسبك تمامًا. اكتشف أهم توصياتك في الشركات الناشئة المثيرة الآن.
Dice
dice.com
لقد أصبح إنشاء خطاب الغلاف بالذكاء الاصطناعي هنا! عزز تطبيقاتك وأبرز مهاراتك بالطريقة الأكثر فعالية. تطبيق Dice Tech Careers: ابحث عن فرصة التكنولوجيا التي تحلم بها، واحصل على وظيفة بسرعة، وقم بتنمية مسيرتك المهنية في مجال التكنولوجيا ... كل ذلك أثناء التنقل!
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكترون...
InfoJobs
infojobs.net
تعال وابحث عن الوظيفة المثالية لك. أدخل إلى بوابة عروض العمل الرائدة في إسبانيا. InfoJobs، الأفضل دائمًا.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
Talent.com
talent.com
اعثر على المواهب المناسبة بشكل أسرع مع Talent.com. حلول توظيف المؤسسات لعملك. توقع المزيد من منصة البحث عن المرشحين. استراتيجيات مخصصة للعثور على المرشحين المؤهلين والمزيد في متناول يدك. قم بتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك من خلال نهجنا القائم على الحملات للتوظيف الرقمي. وظف أكثر ذكاءً مع Talent.co...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع ا...
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور ...