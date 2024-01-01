GPT for Slides هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من تطوير العروض التقديمية بسرعة من النص. يمكن استخدامه كوظيفة إضافية لـ Google Slide أو كتطبيق ويب مستقل. تعمل الأداة عن طريق تلخيص المحتوى وتحويله، مع القدرة على إدخال مجموعة من أنواع المعلومات، بما في ذلك المواضيع العامة أو النص أو عناوين URL على Youtube أو ملفات PDF لإنشاء عرض تقديمي منظم. يتمتع المستخدمون بالمرونة للتأثير على طول مخرجاتهم من خلال تحديد عدد الشرائح. يمكن للأداة أيضًا دمج الصور في كل شريحة للحصول على جاذبية بصرية أكثر إقناعًا. يدعم GPT for Slides عددًا كبيرًا من اللغات ويتكامل مع ويكيبيديا لاستخلاص المعلومات للعروض التقديمية. كما أنه يستوعب تحويل عناوين URL إلى عروض تقديمية ويمكنه إنشاء مخططات من النص. تعد سهولة الاستخدام نقطة محورية، حيث يمكن إكمال العملية الكاملة لإنشاء عرض تقديمي من نص كبير أو موضوع في بضع دقائق. بمجرد إنشاء العرض التقديمي، يمكن للمستخدمين اختيار تنزيله كملف PPTX بسهولة. يمكن تثبيت الأداة من Google Workspace Marketplace، مع الأذونات المطلوبة للوصول.

الموقع الإلكتروني: gptforslides.app

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