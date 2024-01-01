GPayments

GPayments

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الموقع الإلكتروني: gpayments.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GPayments على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GPayments has established itself as a market leader for over 3 decades, providing AI-Assisted Fraud Prevention solutions. Our utilisation of Strong Customer Authentication (SCA) instils confidence in the Fraud Prevention process. We pride ourselves on building and implementing our solutions based on globally recognised standards such as EMVCo, which encompasses 3D Secure authentication, as well as global and local card schemes. Our suite of solutions caters to a diverse range of clients.
الفئات:
Finance
Payments Orchestration Software

الموقع الإلكتروني: gpayments.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GPayments. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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PayPal

paypal.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

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BlueSnap

bluesnap.com

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Recurly

Recurly

recurly.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Zooz

Zooz

zooz.com

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

MONEI

MONEI

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Creative Virtual

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Kount

Kount

kount.com

Verihubs

Verihubs

verihubs.com

UserQ - Researcher

UserQ - Researcher

userq.com

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

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