يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Govly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Govly هي شبكة السوق رقم 1 للمقاولين الحكوميين. Govly عبارة عن منصة استخباراتية واستخباراتية تعمل بالذكاء الاصطناعي لمشتريات القطاع العام. مدعومة ببيانات غنية عن الفرص والاتصالات والجوائز.

الموقع الإلكتروني: govly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Govly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.