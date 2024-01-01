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يخدم Goulburn Post مدينة جولبرن وأراضي التابلية الجنوبية. ويغطي البلدات والقرى النائية مثل كروكويل، وتاراجا، وجونينج، ومارولان، وتالونج، وبونجونيا، وتاراجو، وكولكتور. يقدم موقع Goulburn Post آخر الأخبار من Goulburn NSW بما في ذلك الرياضة والطقس والترفيه ونمط الحياة.

الموقع الإلكتروني: goulburnpost.com.au

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