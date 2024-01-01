GotFreeFax

GotFreeFax

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الموقع الإلكتروني: gotfreefax.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GotFreeFax على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرسل فاكسًا مجانيًا عبر الإنترنت إلى الولايات المتحدة وكندا. تتوفر خدمة الفاكس الدولي وخدمة الدفع لكل فاكس.

الموقع الإلكتروني: gotfreefax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GotFreeFax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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