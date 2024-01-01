بدائل - GoRetro
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
OpenProject
openproject.org
برامج إدارة المشاريع مفتوحة المصدر. إدارة مشروعات كلاسيكية أو مرنة أو مختلطة تتسم بالكفاءة في بيئة آمنة.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Focusmate
focusmate.com
يساعدك العمل الجماعي الافتراضي Focusmate على إنجاز المهام. إنشاء حساب مجاني اليوم.
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
SonarCloud
sonarcloud.io
عزز سير عملك بجودة التعليمات البرمجية المستمرة، حيث يقوم SonarCloud تلقائيًا بتحليل طلبات السحب وتزيينها على GitHub وBitbucket وAzure DevOps وGitLab باللغات الرئيسية.
Read
read.ai
جعل الاجتماعات أكثر فعالية وكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ملخص الاجتماع التلقائي وأبرز مقاطع الفيديو والتوصيات.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
GitClear
gitclear.com
شفرة. يتعلم. يكرر. مقاييس مطوري البرامج من المستوى التالي، مدعومة بأداة مراجعة التعليمات البرمجية التي لا مثيل لها. يساعد GitClear الفرق الهندسية على العمل معًا لتتبع إحصائيات Google DORA وتقليل الديون التقنية والشحن بشكل أسرع.
Notiv
notiv.com
Notiv عبارة عن أداة تدوين ملاحظات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتمكن من تسجيل اجتماعاتك ونسخها وتلخيصها لإنشاء جداول الأعمال على جميع منصات مؤتمرات الويب مثل Zoom.
Sembly
sembly.ai
يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Jellyfish
jellyfish.co
تمكين الأداء الهندسي والمواءمة الإستراتيجية مع منصة إدارة الهندسة Jellyfish. نحن نتكامل مع أدوات مثل Jira وGitHub. تساعد Jellyfish قادة الهندسة على تركيز فرقهم على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للأعمال، واتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحقيق النتائج.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Planisware
planisware.com
Planisware هو محرر برنامج إدارة مشاريع المشاريع (EPPM) Planisware V6 (المعروف سابقًا باسم OPX2) الذي يستهدف العديد من الصناعات - بما في ذلك الطاقة والأجهزة الطبية والتكنولوجيا الفائقة والفضاء والدفاع والمواد الكيميائية والحكومة والأدوية والسيارات. على مدى السنوات الخمس الماضية، تمت مراجعة Planiswar...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Harness
harness.io
منصة تسليم البرامج الحديثة™ Harness هو أول نظام أساسي لتوصيل البرامج في الصناعة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات DevOps - CI، وCD، وعلامات الميزات، وتكاليف السحابة، وغير ذلك الكثير.
Navigator
navigator.com
كل شيء لاجتماعاتك عن بعد، كل ذلك في مكان واحد: جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل وروابط مؤتمرات الفيديو.