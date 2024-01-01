GOrendezvous

GOrendezvous

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gorendezvous.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GOrendezvous على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GOrendezvous هو حل شامل لإدارة الممارسات يساعد المتخصصين في مجالات الصحة والجمال والعافية على إدارة جداولهم وملفات العملاء. * إمكانية تأكيد حضور العملاء مباشرة من خلال رسائل التذكير عبر الرسائل النصية القصيرة. * قائمة الانتظار الآلية. * الحجز عبر الإنترنت بدون كلمة مرور. * واجهة ثنائية اللغة والدعم. * رسم بياني إلكتروني قابل للتخصيص. * صفحة بحث للعملاء للعثور على محترف في منطقتهم. * تأهيل سهل ومجاني.

الموقع الإلكتروني: gorendezvous.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GOrendezvous. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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