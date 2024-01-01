يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GOrendezvous على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

GOrendezvous هو حل شامل لإدارة الممارسات يساعد المتخصصين في مجالات الصحة والجمال والعافية على إدارة جداولهم وملفات العملاء. * إمكانية تأكيد حضور العملاء مباشرة من خلال رسائل التذكير عبر الرسائل النصية القصيرة. * قائمة الانتظار الآلية. * الحجز عبر الإنترنت بدون كلمة مرور. * واجهة ثنائية اللغة والدعم. * رسم بياني إلكتروني قابل للتخصيص. * صفحة بحث للعملاء للعثور على محترف في منطقتهم. * تأهيل سهل ومجاني.

الموقع الإلكتروني: gorendezvous.com

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