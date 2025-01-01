بدائل - GoRamp

Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Truckstop
truckstop.com
تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
SeaRates
searates.com
منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.
Turvo
turvo.com
تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.
SuperProcure
superprocure.com
تطبيق SuperProcure يدير لوجستيات النقل الشاملة ويدعم التعاون بين الشركات لحوسبة وتحسين عمليات النقل والتوريد.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.
Transvirtual
transvirtual.com
تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo هو تطبيق لإدارة الشحنات الدولية، يوفر تتبعاً في الوقت الحقيقي وحلول لوجستية لتحسين سلسلة التوريد. يساعد الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة.
Convoy
convoy.com
Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.
GoComet
gocomet.com
GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.
Rose Rocket
roserocket.com
تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo هو منصة رقمية لحجوزات الشحن الجوي، تربط بين ناقلي الشحن ووكلاء الشحن، وتوفر أسعار حية وخدمات إدارة الشحن.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.
Gatego
gatego.io
Gatego هو منصة لإدارة البوابات والفناءات للشاحنات. تتيح متابعة الحضور في الوقت الحقيقي دون الحاجة لفحص المخزون.
project44
project44.com
Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.
SpotGo
spotgo.eu
تطبيق SpotGo هو نظام لإدارة الشحنات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في تبسيط عملية نشر الشحنات وتوزيع الطلبات بشكل أسرع وفعّال.
uShip
uship.com
تطبيق uShip يربط الأفراد مع شركات النقل لشحن الدراجات النارية والزوارق والبضائع الكبيرة بأسعار تنافسية وسرعة.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath هو منصة لإدارة الشحن تتميز بمرونة تتبع لحظي، وأتمتة للمعاملات، وتحسين التعاون بين الناقلين والشاحنين.
Vektor TMS
vektortms.com
Vektor TMS هو نظام سحابي لإدارة النقل يتضمن تتبع في الوقت الفعلي، إدارة الفواتير، وتحسين الجدولة، مما يسهل العمليات اللوجستية لشركات النقل.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck هو تطبيق رقمي يسهل عمليات الشحن من خلال ربط شركات النقل بالشفارين، مما يساعد على إدارة الشحنات وتقديم أدوات لتحسين الكفاءة.
PortPro
portpro.io
PortPro هو تطبيق لإدارة النقل يعمل على تبسيط عمليات الشحن من خلال أدوات لتتبع الحاويات، إدارة الإرسال والتقارير، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson هو تطبيق لإدارة الشحنات، يجمع معلومات النقل والأسعار والتتبع والمستندات في منصة واحدة، مما يسهل العمل مع شركات النقل المتعددة.
FreightPOP
freightpop.com
فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.
Opendock Carrier
opendock.com
تطبيق Opendock Carrier يسهل حجز وإدارة مواعيد Dock للناقلات، ويتيح تتبع المواعيد والأداء من خلال منصة مركزية.
Voyager Portal
voyagerportal.com
تطبيق فويجر هو منصة لإدارة عمليات الشحن الجماعي تساعد الشركات على خفض التكاليف والمخاطر وتعزيز الكفاءة من خلال تنظيم العمليات وتسهيل تدفق البيانات.
© 2025 WebCatalog, Inc.