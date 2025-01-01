بدائل - GoRamp

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

SeaRates

SeaRates

searates.com

منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.

Turvo

Turvo

turvo.com

تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

تطبيق SuperProcure يدير لوجستيات النقل الشاملة ويدعم التعاون بين الشركات لحوسبة وتحسين عمليات النقل والتوريد.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo هو تطبيق لإدارة الشحنات الدولية، يوفر تتبعاً في الوقت الحقيقي وحلول لوجستية لتحسين سلسلة التوريد. يساعد الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo هو منصة رقمية لحجوزات الشحن الجوي، تربط بين ناقلي الشحن ووكلاء الشحن، وتوفر أسعار حية وخدمات إدارة الشحن.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.

Gatego

Gatego

gatego.io

Gatego هو منصة لإدارة البوابات والفناءات للشاحنات. تتيح متابعة الحضور في الوقت الحقيقي دون الحاجة لفحص المخزون.

project44

project44

project44.com

Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

تطبيق SpotGo هو نظام لإدارة الشحنات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في تبسيط عملية نشر الشحنات وتوزيع الطلبات بشكل أسرع وفعّال.

uShip

uShip

uship.com

تطبيق uShip يربط الأفراد مع شركات النقل لشحن الدراجات النارية والزوارق والبضائع الكبيرة بأسعار تنافسية وسرعة.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath هو منصة لإدارة الشحن تتميز بمرونة تتبع لحظي، وأتمتة للمعاملات، وتحسين التعاون بين الناقلين والشاحنين.

Vektor TMS

Vektor TMS

vektortms.com

Vektor TMS هو نظام سحابي لإدارة النقل يتضمن تتبع في الوقت الفعلي، إدارة الفواتير، وتحسين الجدولة، مما يسهل العمليات اللوجستية لشركات النقل.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck هو تطبيق رقمي يسهل عمليات الشحن من خلال ربط شركات النقل بالشفارين، مما يساعد على إدارة الشحنات وتقديم أدوات لتحسين الكفاءة.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro هو تطبيق لإدارة النقل يعمل على تبسيط عمليات الشحن من خلال أدوات لتتبع الحاويات، إدارة الإرسال والتقارير، مما يعزز الكفاءة والشفافية.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson هو تطبيق لإدارة الشحنات، يجمع معلومات النقل والأسعار والتتبع والمستندات في منصة واحدة، مما يسهل العمل مع شركات النقل المتعددة.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.

Opendock Carrier

Opendock Carrier

opendock.com

تطبيق Opendock Carrier يسهل حجز وإدارة مواعيد Dock للناقلات، ويتيح تتبع المواعيد والأداء من خلال منصة مركزية.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

تطبيق فويجر هو منصة لإدارة عمليات الشحن الجماعي تساعد الشركات على خفض التكاليف والمخاطر وتعزيز الكفاءة من خلال تنظيم العمليات وتسهيل تدفق البيانات.

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