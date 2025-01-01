بدائل - GoRamp

project44

project44.com

Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.