goQR.me

goQR.me

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: goqr.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من goQR.me على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد goQR.me أحد المواقع الرائدة على الويب لرموز QR وتسويق QR Code وQR بشكل عام. نحن نقدم لعملائنا الخبرة في كل ما يتعلق بالاستخدام الصحيح لرموز QR. بالإضافة إلى ذلك، نحن الأشخاص الذين يقفون وراء QR Server، وهو عبارة عن منصة تسويق احترافية لإدارة رمز QR المستهدف (الحملات ورموز QR القابلة للتحرير وما إلى ذلك)

الموقع الإلكتروني: goqr.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ goQR.me. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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