يعد goQR.me أحد المواقع الرائدة على الويب لرموز QR وتسويق QR Code وQR بشكل عام. نحن نقدم لعملائنا الخبرة في كل ما يتعلق بالاستخدام الصحيح لرموز QR. بالإضافة إلى ذلك، نحن الأشخاص الذين يقفون وراء QR Server، وهو عبارة عن منصة تسويق احترافية لإدارة رمز QR المستهدف (الحملات ورموز QR القابلة للتحرير وما إلى ذلك)

الموقع الإلكتروني: goqr.me

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