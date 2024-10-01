بدائل - GoProfiles
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (المعروف سابقًا باسم Microsoft Office Visio) هو تطبيق للرسومات التخطيطية والمتجهة وهو جزء من عائلة Microsoft Office. تم تقديم المنتج لأول مرة في عام 1992، من قبل شركة Shapeware Corporation. وقد استحوذت عليها شركة مايكروسوفت في عام 2000.
Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Lucid
lucid.app
تعد مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite منصة كاملة للفرق التي ترغب في التعاون بصريًا، بغض النظر عن مكان وجودهم أو طريقة عملهم. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يستخدمه ملايين المستخدمين في...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Gather
gather.town
يساعد برنامج Gather الفرق الموزعة على بناء مساحات عمل افتراضية تجمع الجميع معًا. سواء كنت تتعاون في الاجتماعات، أو تعمل مع زملائك، أو تتوقف عند المكتب الرقمي لشخص ما، فإن التواصل مع فريقك يصبح سهلاً ومفعمًا بالحيوية. يتم إنشاء العمل والثقافة ذات النطاق الترددي العالي بغض النظر عن مكان تواجد أعضاء فر...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يج...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Creately
creately.com
Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأ...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق مرئي موحد يجمع بين الرسوم التخطيطية ولوحة المعلومات وتصور البيانات في حل واحد مناسب للمؤسسات. التخطيط والتنفيذ والمراجعة كفريق في الوقت الفعلي. تعاون مع فريقك في مساحة عمل سلسة تتيح لك الجمع بين العصف الذهني الحر والمرئيات الأخرى. إنشاء وثائق ذات جودة عرض تقديمي أنشئ مخططات بجميع ...
BrightHR
brighthr.com
تعرف على أشهر برامج الموارد البشرية وخدمات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال نصائح الموارد البشرية ورفاهية الموظفين وحتى تسجيل الوقت في التطبيق، اكتشف كيف يوفر لك BrightHR الوقت والمال والجهد الآن.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Mekari Talenta
talenta.co
يدعم Mekari Talenta الشركات ببرامج موارد بشرية موثوقة لأنظمة الإدارة المتقدمة عبر الإنترنت لإدارة الحضور ورواتب الموظفين. حاول الآن! Mekari Talenta هو تطبيق للموارد البشرية عبر الإنترنت مع نظام شامل؛ أصبحت عمليات الموارد البشرية أكثر فعالية وكفاءة. تعال وجربه الآن!
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر له...