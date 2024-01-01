قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

علامة تجارية عصرية لأسلوب الحياة، تقدم نصائح صحية متطورة من الأطباء والخبراء، وتوصيات سفر تم فحصها، ومتجرًا منسقًا للجمال النظيف والأزياء الخالدة. المواضيع الرئيسية التي يتم تناولها هي الجمال والطعام والمنزل والأناقة والسفر والعافية. غوينيث بالترو ممثلة ومغنية وكاتبة طعام أمريكية.

الموقع الإلكتروني: goop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ goop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.